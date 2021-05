São Leopoldo debate fim dos veículos de tração animal

Em reunião coordenada pelo secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor, o município de São Leopoldo retomou, com a presença de protetores e demais representações da comunidade, o debate pelo fim gradativo do uso da tração animal no município. O grupo deverá definir, na próxima semana, o formulário e o prazo para cadastramento dos proprietários de carroça que fazem o uso da tração animal como fonte de renda.

O objetivo é apresentar uma alternativa de substituição da utilização desses animais por bicicletas com carroça, ou mesmo outras fontes de sustento a essas famílias. Para o secretário, o diálogo é fundamental para buscar uma alternativa.

"Temos um compromisso de governo de conversar com todos os setores da sociedade envolvidos nesse tema e buscar soluções de curto e médio prazo. Todo esse trabalho envolve entender também a necessidade das famílias e o cuidado com os animais, por isso vai ser importante esse cadastro que ter um diagnóstico e um levantamento mais preciso", afirmou Spolaor. A ideia é retomar o diálogo mais presente e estudar os encaminhamentos para esse processo. A prefeitura quer ter uma ideia, a partir do cadastro, para pensar soluções para as famílias e alternativas do seu sustento e elaborar, de forma regionalizada, as ações mais efetivas da suspensão da modalidade.