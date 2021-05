Cinco escolas de Guaíba vão receber projeto voltado para a arte

Com o propósito de estreitar laços com alunos da rede pública, no dia 17 de maio a Fundação Iberê e a CMPC dão início a um programa de arte-educação em cinco escolas de Guaíba: o Iberê LAB. No total, até dezembro, serão atendidas 163 crianças do 5º ano, divididas em sete turmas.

A intenção desta metodologia é qualificar o processo de aprendizagem e favorecer o desenvolvimento dos estudantes, propiciando criatividade, coletividade e imaginação para uma aprendizagem significativa. As atividades serão planejadas e implantadas por um núcleo formado por profissionais em arte na pedagogia e mediadores culturais, com o objetivo de despertar nas crianças o interesse de ler, interpretar e, consequentemente, de se expressar por meio de propostas diversas do universo artístico e literário, explorando as diferentes linguagens.

O programa também oferecerá aos educadores a oportunidade de implementar soluções criativas em seus espaços de convívio, a fim de deixá-los mais instigantes na busca pelo conhecimento e o olhar estético sensível para o futuro. "Com a certeza de que o protagonismo dos alunos terá que ser considerado, propomos a introdução de metodologias ativas na educação à distância. E vamos além, questionando como o ensino vai ficar com a necessidade de usar a tecnologia", destaca Robson Outeiro, superintendente executivo da Fundação Iberê.