VAREJO Notícia da edição impressa de 13/05/2021. Alterada em 14/05 às 03h00min Vendas do Dia das Mães superam as expectativas em Caxias do Sul

As vendas para o Dia das Mães surpreenderam positivamente o comércio de Caxias do Sul neste ano. Um levantamento realizado pelo Núcleo de Informações de Mercado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade identificou que o desempenho de 2021 superou em 21,21% o resultado do ano anterior e empatou com as comercializações para a data em 2019, quando ainda não havia pandemia.

O indicador ficou acima do apurado em uma pesquisa prévia, que apontava uma estagnação com 2020, mas que poderia chegar a um crescimento de, no máximo, 10%, conforme o índice de confiança dos consumidores no momento da aquisição. A amostragem também identificou que o tíquete médio previsto para a segunda principal data do comércio caxiense ficou cerca de 20% a mais do que o esperado, com investimento entre R$ 210 e R$ 220 em presente(s). O movimento maior ocorreu na véspera - sexta-feira e sábado.

De acordo com o gerente Administrativo Financeiro da CDL Caxias, Carlos Alberto Cervieri, o resultado foi muito melhor do que o esperado e, entre os motivos, estão quatro possíveis razões: melhora no quadro da pandemia, chegada do frio, tempo bom e intensificação de ações promocionais dos varejistas. "Durante a coleta de dados antes do Dia das Mães, ficou muito claro que o clima entre os entrevistados não estava nada bom. Era muito comum conversar com consumidores que estavam com pessoas hospitalizadas ou que haviam perdido alguém próximo a poucos dias. Com a melhora nos números e com os trágicos números de óbitos de março cada vez mais distantes, o consumidor recuperou a confiança e se animou em ir às compras", avalia Cervieri.

Outros fatores determinantes para o resultado estão atrelados ao frio, que aumentam a procura, principalmente, de itens de vestuário e calçados. Os dias ensolarados na véspera da data também incentivaram os consumidores a irem às compras. "O frio sempre é um bom fator para aumentar a procura por produtos. Com a chegada do frio na semana que antecedeu o Dia das Mães, percebemos muito movimento de pessoas à procura de peças de inverno. O céu limpo e o dia ensolarado, apesar do frio, também colaboraram", pontua o gerente da CDL Caxias.