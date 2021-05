Retomado o plantio de árvores em áreas de Santo Ângelo

Foi retomado nesta quarta-feira um programa em Santo Ângelo, desenvolvido numa parceria entre o município e a RGE. O projeto prevê a renovação da vegetação urbana, suprimindo árvores por questões fitossanitárias comprometidas ou que se encontram abaixo da rede elétrica causando riscos de queda ou mesmo de ficarem eletrificadas.

Na primeira etapa da retomada estão sendo plantadas 350 mudas. A bióloga da secretaria municipal de Meio Ambiente, Rosângela Kruger, afirma que estão sendo plantadas mudas de espécies como manacá da serra, escovinha de garrafa, extremosa, primavera, murta, araçá, ipês amarelo e roxo e pera, essa em alguns locais atendendo ao pedido de moradores.

Rosângela afirma que essas espécies estão mais adequadas à área urbana, especialmente em relação aos cuidados com a fiação elétrica. As árvores estão sendo plantadas inicialmente em avenidas como Getúlio Vargas, Brasil, Rio Grande do Sul, Salgado Filho e Venâncio Aires.