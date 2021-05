Ação captura 86 morcegos hematófagos em Restinga Seca

A equipe de combate à raiva da secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, de Santa Maria, localizou um grande refúgio de morcegos hematófagos na localidade de Rincão das Palmas, em Restinga Seca. De acordo com o veterinário e fiscal estadual agropecuário, Filippo Cogo Mendes, a região enfrentava ataques de morcegos há muitos anos e nunca tinha sido possível localizar o refúgio.

Os morcegos hematófagos são responsáveis por significativas perdas na produção animal, pois se alimentam de sangue e são transmissores do vírus da raiva, doença que não tem cura. O veterinário que estava na ação só conseguiu chegar aos animais com a ajuda de um produtor da região, que localizou a furna em um oco de árvore em sua propriedade, ao lado do rio Jacuí.

Um total de 86 morcegos foram capturados e soltos após a aplicação de uma pasta vampiricida, utilizada no controle da população desses animais. "É importante reforçar o papel que os produtores têm para nos ajudar na localização desses refúgios, sendo essencial comunicar à Inspetoria sempre que encontrarem locais suspeitos", salienta Mendes.

A pasta é a responsável pelo controle destes animais no Estado, e a orientação é que a população não tente capturá-los por conta própria. A secretaria solicita que a população informe a localização de abrigos de morcegos vampiros à Inspetoria de Defesa Agropecuária da sua região, como casas abandonadas, poços, debaixo de pontes, furnas e cavernas.