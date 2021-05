Nova escola infantil será construída em Arroio do Meio

O prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, esteve reunido com representantes da diretoria da Comunidade Luterana São Paulo e os pastores Jair Erstling e Elias Beilfuss, com o objetivo de ampliar a parceria do município com a comunidade. O município mostrou o interesse em instalar no local mais uma Escola de Educação Infantil do município. A medida seria uma forma de amenizar a demanda de crianças que estão na fila de espera por uma vaga.

Representantes e pastores da comunidade acolheram a ideia e reafirmaram o interesse em viabilizar a instalação da escola. Com isso, o ambiente poderá ter novamente a circulação de crianças para usufruir do espaço ali existente.

Além disso, o projeto resgata a história da comunidade que foi referência em educação por muitos anos, por meio da Escola Luterana São Paulo, atendendo alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental completo. Em meados do ano 2000, a escola encerrou suas atividades e, desde então, o espaço passou a ser utilizado pelo Conselho Tutelar e para eventos promovidos pelo município e demais entidades.