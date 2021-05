Parobé vai vacinar professores a partir desta quinta-feira

por outras cidades além da sugestão da Famurs O prefeito de Parobé, Diego Picucha, anunciou que a cidade dará início a vacinação de profissionais das unidades educacionais da cidade contra a Covid-19 nesta quinta-feira (13). Segundo Picucha, a prefeitura tomou essa decisão após seguir o cronograma do Plano Nacional de Imunizações (PNI) e a partir de definições tomadas

"Sempre foi do nosso entendimento a importância de imunizar o grupo dos profissionais que prestam serviço nas unidades de ensino de Parobé, mas só definimos por efetuar essa imunização após seguir rigorosamente o PNI e atingirmos cada uma das nossas metas, sem comprometer os demais grupos prioritários", destaca.

Segundo o prefeito, equipes de vacinação da secretaria municipal de Saúde irão até as unidades escolares para aplicar o imunizante. O início, nesta quinta-feira, será pelas escolas de educação infantil e, posteriormente, conforme o fluxo, para escolas de ensino fundamental, médio e profissionalizante. "Vamos entrar em contato com as escolas para explicar como funcionará esse processo", afirmou o prefeito.