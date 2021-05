Samu completa 10 anos de serviços em Santa Maria

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Santa Maria completou 10 anos do primeiro atendimento no município em maio. A iniciativa, que começou somente com o serviço de intervenção, passou a contar, em 2019, com uma Central Telefônica de Regulação local, que funciona das 7h às 19h, proporcionando maior agilidade dos atendimentos prestados à população.

De acordo com o coordenador administrativo do Instituto Masper, responsável pela gerência do serviço, Nilvo Garcia da Rosa, antes da implantação da regulação local, o Samu Santa Maria realizava uma média de 700 atendimentos por mês. Agora, essa média alcança a marca de 1.000 atendimentos mensais. "A regulação médica local do Samu contribuiu para melhorar os atendimentos de saúde. É gratificante ver que o empenho trouxe resultados", comemora o prefeito Jorge Pozzobom.