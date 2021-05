Hospital de Pelotas cria receita médica ilustrada para família

Com cores e desenhos, intenção foi facilitar o entendimento de família indígena para tratamento do filho /HUSFP/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A dificuldade de entender uma receita médica foi a realidade vivida por uma família indígena, moradora do interior de Pelotas. Os problemas enfrentados pelos pais para compreenderem as orientações médicas foi superada pela criatividade da equipe de profissionais do Hospital São Francisco de Paula (HUSFP/UCPel). Eles criaram uma receita ilustrada para garantir que um menino de três anos, portador de uma doença cardíaca de possível origem genética, se mantenha saudável e longe do hospital.

A ideia surgiu após médico, psicólogas e assistentes sociais hospital investigarem o motivo de tantas internações - apenas na instituição foram nove baixas hospitalares. "Fizemos uma reunião com a presença da família e do cacique da aldeia em que vivem e conseguimos o diagnóstico. Não era falta de adesão ao tratamento, mas erro na administração da medicação. Eles se atrapalhavam na diluição e quebra de comprimidos, além dos horários", lembra o pneumologista pediátrico, João Carlos Bandeira Affonso Neto, que acompanha o menino.

Com a causa das internações esclarecida, os profissionais da psicologia hospitalar entraram em ação. As psicólogas supervisoras, junto com os alunos do curso de Psicologia e o médico da criança, resolveram apostar na cultura da família para criar uma receita acessível e capaz de ser seguida sem dúvidas. Os profissionais precisou superar as limitações da mãe com a língua portuguesa - ela se comunica apenas no idioma da etnia Kaikang, além de fazer com que se sentisse segura para dar os remédios ao filho. O pai até conseguia ler as determinações do médico, mas nem sempre estava por perto para ajudar. E assim agiram em duas frentes criando a receita ilustrada e substituindo medicamentos que precisavam ser diluídos por remédios manipulados, mantendo apenas um comprimido.

A receita adaptada foi baseada na original e tem o formato de uma tabela composta por fotos e figuras. Remédios são identificados por cores. A figura do sol mais ameno com nuvens significa a manhã, o sol intenso quase laranja- a tarde, o sol sumindo no horizonte é o entardecer e a lua é o símbolo da noite. Assim foram definidos os horários dos medicamentos. Já a dosagem correta exigiu um cuidado ainda maior, segundo a também psicóloga supervisora, Suélin Raatz Thiel.

"Colamos etiquetas coloridas nos frascos e conforme a cor de cada medicação, identificamos as seringas, um total de seis. Além disso, marcamos na seringa a quantidade de cada medicamento. Então na hora de dar o remédio a mãe associa a cor da etiqueta do frasco com a cor da etiqueta da seringa que já tem a marca da dosagem a ser administrada", explica.

A família está sendo acompanhada pelos serviços de saúde do município, assim como pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Uma nova consulta do menino está marcada para junho, quando os resultados da receita ilustrada serão avaliados.