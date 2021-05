Frederico Westphalen registra saldo positivo de empregos

O município de Frederico Westphalen, no Norte gaúcho, registrou a geração de 264 novas vagas de empregos formais apenas no primeiro trimestre de 2021. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério da Economia.

Nos três primeiros meses de 2021, ocorreram 1.221 admissões e 957 desligamentos, com saldo positivo de 264 novas vagas no período. Os números positivos são observados em diferentes setores e foram alavancados, principalmente, pela indústria e pelo comércio que, juntos, representaram em torno de 210 das vagas abertas. Em todo o ano de 2020, o saldo foi de 539 novos postos formais de trabalho no município.