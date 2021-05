Novo Hamburgo define mudanças para a segunda dose da AstraZeneca

Diante da falta de organização e constantes falhas no planejamento do Ministério da Saúde quanto à campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, determinou à secretaria de Saúde para que não falte vacinas de segunda dose do imunizante AstraZeneca na cidade. A ideia é que o cenário ocorrido com a Coronavac não se repita com o grupo que se vacinou com o imunizante de outro laboratório.

Novo Hamburgo tem 11,4 mil pessoas aguardando a segunda dose da Coronavac, já além dos 28 dias. A cidade recebeu 1.520 doses da Coronavac esta semana, e as doses estão aplicadas em quem está em atraso para receber a segunda dose (mais de 28 dias) e em pessoas que receberam a primeira dose em unidades de saúde.

Esta aplicação ocorre nas próprias unidades de saúde, que fazem o contato e o agendamento com as pessoas a serem vacinadas. Ou seja, a pessoa precisa aguardar o contato para se deslocar até a unidade de saúde. A preferência é por pessoas que tenham passado mais tempo dos 28 dias da primeira dose. A orientação é que as pessoas que receberam a primeira dose não desistam da segunda aplicação, mesmo que o tempo entres elas seja bem maior que os 28 dias.

"Não podemos permitir que se repita em Novo Hamburgo o que está acontecendo com a Coronavac no País. A falta de vacina da Coronavac nos deixa muito angustiados, especialmente quem já superou os 28 dias definidos para a segunda dose. No que depender de Novo Hamburgo, isso não acontecerá mais daqui por diante", destacou Fátima, durante reunião com o secretário municipal de Saúde, Naasom Luciano. A aplicação da segunda dose da AstraZeneca é feita cerca de três meses depois da primeira.