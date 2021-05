Canoas registrou a abertura de 803 empresas desde o início de 2021

Com aproximadamente 348 mil pessoas de população, Canoas tem o desafio diário de fazer a economia girar. Conforme levantamento feito pela secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação são 114.946 empresas instaladas na cidade, das quais 803 foram abertas em 2021, e 192 são de médio/grande porte. Ainda segundo o levantamento feito, o setor com o maior número de registros é o de serviços, seguido pelo comércio.

Para a secretária Simone Sabin, a cidade possui grande potencial para atrair empresas, pelo fácil acesso logístico. "Canoas está muito bem localizada, próximo à capital Porto Alegre, temos uma ótima infraestrutura, mercado de trabalho, Polo de inovação, grande potencial em capital humano e uma cultura inovadora e empreendedora" revelou. Desde janeiro, Canoas tinha 340 empresas em processo de fechamento, destas 306 foram recuperadas.

Segundo Simone,, é necessário destacar a busca por novos empreendimentos no município, utilizando a legislação com os incentivos fiscais por meio do Fumdecan (Fundo Municipal de Desenvolvimento de Canoas). "Assumimos um compromisso de fazer a economia crescer, girar, gerar emprego e renda para o cidadão canoense. Estamos sempre buscando por novas empresas que queiram se instalar no município" destacou a secretária.