Banco de leite materno é aberto em Bento Gonçalves

Foi inaugurado nesta semana o Banco de Leite Materno Ama Tacchini, em Bento Gonçalves. O espaço foi construído a partir de uma parceria com o Rotary Bento Gonçalves, que realizou a doação de todos os equipamentos necessários. O local tem como objetivo oferecer leite materno a todos os bebês internados na UTI Neonatal do hospital que, por algum motivo, não podem receber o alimento das próprias mães.

Toda mulher em período de amamentação é uma potencial doadora de leite. O espaço funcionará todos os dias, das 8h às 18h. Para orientar melhor sobre como retirar e armazenar o leite excedente, a primeira coleta deve ser realizada presencialmente. As demais podem ser efetuadas na casa da própria doadora. O espaço, localizado no dentro do Hospital Tacchini, possui capacidade para atender até quatro mulheres simultaneamente.

"A doação de leite é um ato de amor. O aleitamento materno é a primeira oportunidade que toda mãe tem de oferecer saúde e segurança para seu filho e com o banco de leite humano vamos conseguir auxiliar a mãe e o bebê nessa jornada. Queremos promover a qualidade de vida, iniciando com o alimento ideal desde as primeiras horas de vida. Esse projeto vai fazer a diferença na vida de muitas famílias", destacou a coordenadora corporativa de serviços do Hospital Tacchini, Fernanda Dalle Laste.