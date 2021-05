TURISMO Notícia da edição impressa de 12/05/2021. Alterada em 12/05 às 03h00min Bento Gonçalves registra queda no número de turistas no primeiro trimestre

Atrações do Caminhos de Pedra foram as mais visitadas no período /WWW.CAMINHOSDEPEDRA.ORG.BR/DIVULGAÇÃO/JC

A secretaria de Turismo de Bento Gonçalves publicou um balanço sobre o número de visitantes que a cidade recebeu nos primeiros três meses do ano. O município da serra gaúcha teve 199.041 visitantes conhecendo a região entre janeiro e março Neste período os hotéis trabalharam com a ocupação máxima de 50%, por conta das restrições, porém o fluxo de visitantes ficou abaixo da metade. Janeiro obteve 41% de ocupação, fevereiro 40,60% e março 10,64%, fazendo com que a média do trimestre finalizasse em 30,75% de media de ocupação..

No período em que todo o Estado esteve em bandeira preta, todos os atrativos urbanos e das rotas turísticas permaneceram fechados. Somente os estabelecimentos que estavam na beira de estradas e rodovias estavam aptos a funcionar. Neste período todas as vinícolas se mantiveram fechadas. Em 2020, foram 331.021 visitantes no primeiro trimestre. Em relação a esses dados foi constatado uma queda de 39,87%, mas, no ano passado, os meses de janeiro e fevereiro ainda não tinham restrições, pois a pandemia se instalou no Rio Grande do Sul em março.

Segundo o secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto, mesmo com todas as dificuldades que o setor enfrenta por conta da pandemia, as restrições de público fizeram com que o turista se espalhasse entre vários locais, fazendo com que houvesse uma boa distribuição entre vários atrativos. Prova disso é que o local onde os turistas mais foram é o Caminhos de Pedra, com 54,8 mil visitantes, superando, por exemplo, o Vale dos Vinhedos, que recebeu 42,7 mil pessoas.

A secretaria realizou uma pesquisa para saber o perfil dos turistas que visitam Bento Gonçalves. Foram realizados 3.455 atendimentos, sendo que em março durante a bandeira preta foram apenas 183. Essa pesquisa mostrou que a maioria (50,4%) dos visitantes eram gaúchos, seguido dos catarinenses (15,1%). O perfil indicou que casais com filhos foram os que mais ingressaram na cidade durante o primeiro trimestre.