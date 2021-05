Encontro debate cercamento eletrônico em Caxias do Sul

Em um encontro promovido pelo Sindilojas Caxias do Sul, os órgãos de segurança do município apresentaram e discutiram a pauta do cercamento eletrônico na cidade. O painel online sobre segurança foi realizado com a participação de empresários do comércio varejista e a presença de representantes dos órgãos de segurança que atuam no município

De acordo com levantamento apresentado pelo Comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) Serra, Coronel Alexandre Brite da Silva, Caxias do Sul conta com 51 câmeras de monitoramento, mas apenas 32 câmeras estão funcionando. Ele explicou que o cercamento identifica placas de veículos roubados ou com licenciamento vencido e pode fazer, até mesmo, reconhecimento facial. Atualmente, 15 municípios da serra gaúcha contam com essa tecnologia.

"Para se ter uma ideia sobre a eficiência do cercamento, todos os municípios que contam com essa ferramenta tiveram redução dos indicadores de criminalidade. Se a prefeitura efetivar essa mudança, Caxias do Sul vai avançar muito na segurança", afirmou. Já o Major Emerson Ubirajara de Souza ressaltou que a média de roubos de veículos em Caxias foi de 0,6% por dia, que é muito baixo. Segundo o major, a frota de Caxias é a segunda do estado, mas quase se iguala à Porto Alegre pela média da população. "Caxias do Sul não pode ficar para trás das cidades do entorno porque quanto mais cidades ao redor possuírem o cercamento eletrônico, o criminoso vai preferir vir a Caxias do Sul".

O secretário municipal de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto da Silva, reconheceu que o tema é uma preocupação do governo e informou que já foram realizadas reuniões com os órgãos de segurança e empresas que atuam no setor. Sobre os custos, são R$ 500 mil por ano atualmente com o videomonitoramento, enquanto o cercamento eletrônico vai trazer um custo anual de R$3 milhões: "Esse não será um custo, mas um investimento para Caxias do Sul diante da necessidade de equilíbrio do tripé saúde, educação e segurança", disse.