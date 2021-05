Abatedouro de aves inicia operação em área da zona rural de Pelotas

A zona rural de Pelotas passa a contar com um novo empreendimento. Nesta quarta-feira, começa a funcionar o primeiro abatedouro de aves do município, com capacidade para abater 12 mil unidades por dia.

Os primeiros passos do novo empreendimento tratarão do abate de seis mil aves de descarte por dia. Trata-se de galinhas de postura, que já completaram os dois anos de ciclo. A partir da organização e integração dos produtores, os abates avançarão.

Simultaneamente ao início das atividades, o empreendimento implementará ações com nove produtores rurais experientes, visando à absorção, para abate, de frangos de corte. O projeto prevê a participação final de 31 criadores de aves.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Jair Seidel, esclarece que, para esse projeto, a empresa Knorst fornecerá os insumos (pintos, gestão de manejo e ração) e garantirá a compra dentro da escala de abates. "O objetivo é estimular a produção. É a integração empresário/produtor, para estruturar o frigorífico para trabalhar com frango de corte", observa.

A comercialização das aves abatidas no empreendimento do empresário Airton Knorst - também proprietário da granja Avícola Pelotense, com 500 mil aves de postura - será no mercado local. As unidades serão pequenas, com menos de dois quilos. O abatedouro que inicia as atividades já está contemplado pela política municipal de agroindústrias e será inspecionado pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM) - vinculado à Prefeitura. "Teremos um frigorífico que atenderá a dois setores da avicultura: o abate do descarte de aves de postura, hoje já criadas em Pelotas, e, principalmente, a atuação em um importante programa de fomento e abate de frangos de corte", avalia o secretário.