Venâncio Aires é mais um município a confirmar morte de bugios por febre amarela

A prefeitura de Venâncio Aires foi mais uma no Estado a confirmar a morte de dois bugios em decorrência de febre amarela. Os animais foram encontrados mortos nos dias 22 e 27 de abril, em terrenos localizados em Picada Castelhano e Linha Estrela. O resultado do exame laboratorial que comprovou a causa-óbito dos macacos foi divulgado pela 13ª Coordenadoria Regional de Saúde.

A doença, entretanto, não é transmitida pelo macaco. Os casos servem apenas de alerta para o risco de transmissão por mosquitos. O prefeito e secretário da Saúde, Jarbas da Rosa, chefes da Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica e o veterinário responsável pelas coletas traçaram a estratégia de orientação da população. "Não há motivos para alarde, pois uma grande campanha vacinal foi feita no município em 2009. O que vamos fazer agora é chamar a população, especialmente do interior, para verificar sua situação vacinal, e orientar para vacinação quem ainda não fez", explicou Jarbas da Rosa.

A enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Lili Müller, destaca que, diferente da dengue, que tem características urbanas, a febre Aamarela é prioritária no meio rural. Por isso, um trabalho de busca ativa nos Postos do Interior já inicia hoje visando a orientação. "Importante salientar que não há nada de errado com o bugio. Eles não transmitem a doença. Mas se aparecerem mortos sem uma causa aparente, eles devem ser notificados ao Município", esclarece.