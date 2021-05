Prefeitura reabre licitação para obras de ampliação no aeroporto de São Borja

reabriu a licitação visando novas obras A prefeitura de São Borjade melhoria na infraestrutura do aeroporto regional João Manoel. As propostas podem ser enviadas até o dia 10 de julho. O município quer contratar uma empresa especializada a fim de executar reforma da pista asfáltica do terminal aéreo. Para os novos investimentos estão assegurados cerca de R$ 5 milhões, verba repassada pelo governo federal.

O critério será menor preço global, e a empresa será contratada empresa para elaborar o projeto executivo e realizar as obras de reforma e recuperação da pista de pousos e decolagens. O projeto básico inicial foi produzido por equipe da Infraero.

As reformas na pista do aeroporto complementam operações já realizadas pela prefeitura. Depois dessas novas melhorias na pista - de 1,6 mil metros de extensão e 40 metros de largura -, outras obras estão previstas. Uma delas será o cercamento da área da pista. "A ação representa um importante incremento à logística local e da região. Na prática, a recuperação no aeroporto também impulsionará o desenvolvimento no circuito socioeconômico da Fronteira Oeste-Missões, com benefícios, ainda, à região Central do Rio Grande do Sul e a localidades argentinas na fronteira", disse o prefeito, Eduardo Bonotto.