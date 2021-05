Imbé anuncia volta das aulas nas escolas para o dia 17

A secretaria municipal de Educação e Cultura de Imbé programou o retorno gradativo das atividades escolares presenciais, no Ensino Fundamental e Educação Infantil, para a próxima segunda-feira (17). É importante lembrar que o retorno presencial não é obrigatório, cabendo aos pais e ou responsáveis decidirem pelo formato a distância ou híbrido.

De acordo com a secretária Ruth Ruschel, neste primeiro momento as aulas ocorrerão no sistema híbrido (escalonado), ou seja, com 50% da capacidade de cada turma, sendo divididas em dois grupos. A cada semana um grupo terá aula presencial.

Na Educação Infantil, nas turmas de zero a três anos de idade, as atividades serão todos os dias, somente em meio turno. O plano ainda prevê o distanciamento físico entre as classes e o reforço na higienização dos locais.