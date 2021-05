Santa Clara do Sul cria programa de capacitação para jovens

A prefeitura de Santa Clara do Sul encaminhou um projeto de lei ao Legislativo que institui o programa Educação Para Todos. A matéria deve ser votada pelos vereadores ainda nesta semana.

Guiado por três eixos principais, que são a escolarização, a capacitação profissional e o desenvolvimento humano, o programa é voltado para a educação continuada que atenda às necessidades das pessoas em todas as fases da vida e em todos os segmentos da sociedade, desde a educação infantil até a terceira idade, com capacitações e treinamentos visando ao desenvolvimento da comunidade. A iniciativa busca estimular a população, em especial os estudantes, a buscarem uma graduação ou uma formação profissionalizante.

Da mesma forma, o programa tem o intuito de preparar as pessoas para o mercado de trabalho e para encarar a rápida transformação digital, fomentar o espírito empreendedor nos participantes e oportunizar melhorias em atividades profissionais. Para desenvolver os treinamentos e capacitações, o município fará parcerias com instituições especializadas em suas áreas de atuação. Para participar, os interessados deverão comprovar residência em Santa Clara do Sul e assinar termo de compromisso no ato da inscrição, concordando com as normas do programa. Como forma de incentivo, o município poderá subsidiar de 50% a 100% do valor total da formação, desde que o inscrito frequente e conclua o curso.

De acordo com o prefeito Paulo Kohlrausch, o programa tem o intuito de ser transformador. "O objetivo é de que toda a comunidade tenha a oportunidade de se desenvolver pessoal e profissionalmente. Acredito que a educação e o constante aperfeiçoamento profissional são as alternativas mais eficazes para nos desenvolvermos", enfatiza o prefeito.