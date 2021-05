Galerias do Calçadão de Santa Maria são instaladas

Com a chegada das novas galerias pluviais a Santa Maria, a obra do novo Calçadão Salvador Isaia, no Centro, foi retomada nesta semana. Os itens serão instalados no subsolo do passeio público para correção das redes pluviais e de esgoto do local.

Serão instalados 111 metros de extensão de galerias para concluir a etapa no subsolo do Calçadão. Ao todo, a galeria terá pontos de acesso para que as manutenções futuras possam ser feitas sem danificar o piso, já que essas entradas permitem que a equipe transite por toda a extensão da estrutura no subsolo, que vai de uma ponta a outra. A empresa também vai realizar o serviço que compreende toda a parte visível do Calçadão, como calçamento, áreas de convivência, iluminação e outros equipamentos.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Ticiana Fontana, ressalta que essa é uma obra impactante para o município. Ela recorda que, devido à pandemia de coronavírus, houve escassez de insumos, o que resultou em um breve período de obra paralisada. Entretanto, Ticiana pede compreensão, pois o resultado será em favorável para toda a cidade.

"Sabemos que é uma obra que causa transtornos, pois é no coração do Centro, mas é uma obra permanente, que vai garantir anos de um bom espaço para todos, tanto para quem transita ali quanto para os lojistas. O que pedimos a todos é um pouco de paciência, porque logo teremos um novo Calçadão, mais bonito e acolhedor", salienta a secretária.

A obra do novo Calçadão está orçada em R$ 2 milhões. Porém, por alteração feita no Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial, em 2018, os recursos não sairão diretamente dos cofres públicos. A mudança permitiu o direcionamento de medidas compensatórias a empresas de grande porte que se instalam em Santa Maria. Assim, quem está à frente das obras são construtoras, que irão lançar empreendimentos na cidade e farão a revitalização como medida compensatória.