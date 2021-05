Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio divulga programação em Canela

A administração do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Canela, e a comissão festeira prepararam uma programação especial para este ano. De 14 a 22 de maio ocorrerá uma novena, sempre às 19h30, com o lema "com Nossa Senhora de Caravaggio, seguimos firme na fé e na esperança!". Cada noite contará com um padre convidado para a presidir a celebração

Tradicionalmente, os devotos se dirigem ao santuário no mês de maio, especialmente no dia de Nossa Senhora de Caravaggio, 26 e, para não passar em branco, serão promovidas duas romarias motorizadas, dias 23 e 26, oportunizando a todos os fiéis que quiserem participar.

As romarias sairão da Igreja Matriz, às 8h30 e seguirão a imagem da Santa Peregrina. Nos dias de romaria serão celebradas Missas, no sistema drive-in, às 14h30.