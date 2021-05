Corsan faz obra emergencial no Rio da Prata para evitar falta d'água na Serra

A Corsan colocou em operação, no fim de semana, uma nova captação emergencial com capacidade para 45 litros por segundo junto ao Rio da Prata. O intuito dessa ação foi para garantir o abastecimento de água de Nova Prata.

A medida foi necessária diante da falta de chuvas regulares há vários dias na região e possibilita também a regularidade do abastecimento, além de Nova Prata, das cidades vizinhas do município da serra gaúcha, como Veranópolis e Vila Flores, que se utilizavam até então da única captação de água junto à barragem do Arroio Retiro. Com essa obra operacional, a intenção da companhia é que o abastecimento seja normalizado nas cidades contempladas.