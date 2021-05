Novo Hamburgo retoma aulas presenciais nas escolas públicas

A segunda-feira (10) foi de reencontros nas escolas municipais de Novo Hamburgo. Depois de pouco mais de um ano de atendimento remoto e sem a presença de professores e estudantes, as instituições voltaram a atender presencialmente.

Para reforçar os cuidados sanitários, novos protocolos foram incluídos na rotina escolar. Ações como aferição da temperatura, uso de máscaras, distanciamento e utilização de álcool em gel foram adotadas pelas escolas. Durante o primeiro dia de aulas presenciais, a secretária de Educação, Maristela Guasselli, visitou algumas escolas. "A gente percebe no olhar das crianças e dos professores a alegria por poderem voltar à escola. O retorno será importante, sobretudo, para o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Os profissionais das escolas estão se empenhando ao máximo e criando soluções para que a volta aconteça da melhor forma possível", explica Maristela.

A rede municipal de ensino tem 24 mil estudantes matriculados nas 89 escolas municipais e 2 mil professores. A decisão sobre a participação presencial das crianças na escola é tomada pelas famílias e registrada, a partir da assinatura do termo de responsabilidade. Conforme levantamento da secretaria de Educação, cerca de 60% dos responsáveis indicaram o retorno dos filhos já na primeira semana de aulas. Mesmo após a assinatura do documento, os pais podem mudar a decisão e solicitar novo termo na escola em que a criança está matriculada. Além disso, 42 professores não compareceram às escolas. A prefeitura disse que vai monitorar os casos relacionados às escolas

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Elvira Brandi Grin, no bairro Rondônia, a comunidade escolar foi recebida com uma faixa instalada logo na entrada e que lembra sobre a importância dos protocolos sanitários. A equipe diretiva organizou uma série de estratégias levando em consideração o espaço físico da escola. Nas salas de aula, adesivos sobre as classes indicam quais são os lugares que devem permanecer desocupados para garantir o distanciamento entre os estudantes.

Para os momentos de lanche, foi montado um espaço com bancos na área coberta. Já o almoço será no refeitório, que teve as mesas realocadas, com pratos que saem da cozinha já servidos pelas merendeiras. Quando a turma sai da sala, a equipe de higienização trata de limpar o local. "Estamos felizes por este primeiro dia de atendimento presencial e cuidando para que tudo seja realizado da melhor forma. As famílias estão conscientes da importância do retorno e também dos cuidados com a saúde", disse a diretora, Ana Paula Dick Schleich.