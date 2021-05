Testagem da Covid-19 será feita em UBS's de Canoas

Os centros de testagem para Covid-19 de Canoas passaram a atender em novos endereços nesta segunda-feira. Os serviços, antes instalados em escolas, passam a funcionar em unidades básicas de saúde (UBSs). Apenas a Unidade Móvel da Praça do Avião não sofreu alteração de endereço.

O atendimento permanece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a disponibilização de dois tipos de testagem: teste rápido de anticorpos e RT-PCR, realizado mediante apresentação de requisição médica. As UBS's CAIC, no bairro Guajuviras, União, na Mathias Velho, Nova Niterói, no bairro Niterói e Imaculada, no bairro Rio Branco, são aquelas que terão a testagem para a doença.

Abertos pela prefeitura no dia 4 de março, os centros de testagem de Canoas alcançaram a marca de 50 mil exames em dois meses de funcionamento. Canoas é uma das cidades que mais testa a população para o novo coronavírus. Ao todo, soma 146.870 testes, desde o início da pandemia, segundo o boletim epidemiológico. O número de testes realizados em 2021 - 90.406 - supera o total realizado em 10meses de 2020.

Com a testagem em massa, é possível identificar, principalmente, os casos assintomáticos, que acabam circulando e transmitindo o vírus, sem saber que estão infectados. Também possibilita aos que tiveram contato com essas pessoas se testarem, além de permitir identificar casos mais antigos de contaminação pelo coronavírus.