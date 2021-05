AVIAÇÃO Notícia da edição impressa de 11/05/2021. Alterada em 11/05 às 03h00min Santa Cruz do Sul prepara aeroporto para receber voos da Azul no segundo semestre

Expectativa é de que a empresa comece as operações no mês de julho /PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Com o início da operação da Azul em Santa Cruz do Sul previsto para julho, a prefeitura segue realizando adequações no aeroporto Luiz Beck da Silva. Em busca de ideias principalmente para o futuro terminal de passageiros, uma comitiva do governo esteve em Canela, a fim de conhecer a estrutura do local.

Segundo o gestor do aeroporto, Amadeu Neto, em dois meses de operação de um projeto piloto da Azul Conecta, em dezembro e janeiro, 255 passageiros desembarcaram no local. Foram 75 pousos na pista de 1.260 metros, que possui autorização para receber também voos noturnos.

Em Canela, o terminal de passageiros é administrado pela iniciativa privada, por meio de concessão. Já em Santa Cruz do Sul, a prefeitura irá construir a estrutura inicial, mas não descarta futuras parcerias com empresas para incrementar o espaço.

De acordo com o secretário Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcio Farias Martins, as intervenções no aeroporto estão avançando conforme o cronograma. O fechamento parcial dos açudes já está concluído após a colocação de 1.036 cargas de aterro. Ainda são necessárias a instalação de placas de advertência, a pintura da pista e do pátio de manobras e a construção do terminal. "Santa Cruz do Sul, por ser um polo regional, certamente ganhará ainda mais em desenvolvimento e turismo. Estaremos com tudo pronto para receber os voos da Azul, dentro do prazo estipulado", afirma Martins.