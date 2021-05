Primeira etapa nacional de rally de velocidade será no RS

O Rio Grande do Sul vai sediar a primeira corrida de rally de velocidade do Brasil em 2021. Cinco clubes de automobilismo se uniram para realizar o Rally Integração, que acontecerá na cidade de Aratiba, no norte do Estado.

Assim como foi o Rally Integração 2020, não haverá mapa para público, uma vez que não poderá haver a presença de fãs no trecho da corrida, em função dos protocolos sanitários de prevenção e combate a Covid-19. O rally está marcado para o dia 30 de maio. No dia anterior, 29, os competidores farão o reconhecimento dos trechos por onde a etapa passará. Serão oito especiais, todas realizadas no domingo As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas pelo site do evento (rallybr.com.br).

A corrida está sendo programada para acontecer em local inédito. Um rígido protocolo de prevenção e combate a Covid-19 foi montado para regrar a presença das pessoas que vão trabalhar no evento, dos competidores e suas equipes e da imprensa. O trecho do rally será todo em estrada de terra. Serão mais de 80 quilômetros de trechos cronometrados, divididos em oito especiais. A expectativa é que ao menos 20 carros formem o grid de largada.