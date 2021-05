Ronda social será retomada em São Borja

Com a diminuição das temperaturas, a secretaria municipal de Desenvolvimento Social de São Borja começou mais cedo, este ano, os serviços da Ronda Social. Foram feitos alguns ajustes em relação aos protocolos tradicionais. A abordagem dos moradores em situação de rua é agora realizada durante o dia pela equipe do Centro de Referências Especializada em Assistência Social.

Assistentes sociais vão aos locais onde normalmente se encontram os moradores em situação de rua. As profissionais fazem a abordagem das pessoas, que são identificadas, cadastradas e orientadas a procurarem o Centro de Triagem em relação à Covid (CT). No CT, localizado no Centro de Atendimento em Saúde (CASA), as pessoas são submetidas a testagem para coronavírus. Não havendo registro da doença, a pessoa é então encaminhada ao Albergue Municipal ou então reinserida na família.