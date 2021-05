Cavalgada refaz trajeto histórico entre Bom Jesus e Lages

A secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação de Bom Jesus acompanhou uma cavalgada que percorreu o caminho das tropas até o Passo de Santa Vitória no Rio Pelotas, divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O grupo de cavaleiros, liderados por nomes conhecidos da cultura gaúcha, decidiu fazer esse percurso na última semana.

Entre os participantes e idealizador desta missão está Ronival Ferreira, conhecido como o Bruxo dos Potros. Ele vem realizando cavalgadas, e uma em especial era o pagamento de uma promessa caso o filho de um estancieiro fosse curado de um câncer, o que ocorreu. Nesta, ele foi a Aparecida em São Paulo e esteve no Passo de Santa Vitória. Agora reuniu um grupo e veio novamente fazer o trajeto entre Bom Jesus e a Coxilha Rica, em Lages-SC.

O grupo saiu da Cabanha do Costa. No caminho das tropas está o Passo de Santa Vitória no rio Pelotas. Dois dias depois fizeram o mesmo trajeto de retornando à Estância. De acordo com a secretária de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação, Adriana Varella, essa cavalgada serviu também para que fossem feitas algumas imagens aéreas, para que no futuro ocorra um mapeamento desse caminho das tropas. "O objetivo é formatar um produto turístico e buscar fundos para a preservação deste local histórico".

O Passo de Santa Vitória, no Rio Pelotas, foi importante passagem entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina , localizado em Bom Jesus ( antigamente fazia parte dos campos de Vacaria) , onde foi instalado um registro para cobrança do quinto (imposto) devido à Coroa pela passagem do gado. Foi criado em 1772 e utilizado desde muito antes pelos tropeiros que negociavam com tropas de mulas, cavalos e gado vindos do sul em direção à Curitiba, São Paulo e Minas Gerais.