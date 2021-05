Hospital de Lajeado inaugura complexo de laboratórios

O Hospital Bruno Born (HBB), de Lajeado, em parceria com a Universidade do Vale do Taquari (Univates), inaugurou nesta segunda-feira (10) um dos maiores complexos de laboratórios do Sul do Brasil. O grande diferencial é a entrega de resultados de exames de anatomia patológica, em até 72 horas úteis, que são utilizados na análises de biópsias e no apoio ao diagnóstico de câncer. Em geral, resultados desta natureza levam quatro semanas, ou mais, para serem entregues a pacientes com suspeita da doença.

Os laboratórios tiveram um investimento de R$ 10 milhões das instituições, sendo R$ 4 milhões somente para equipamentos, em sua maioria vindos da Alemanha. A tecnologia de ponta permitirá um diagnóstico integrado, com resultados de biologia molecular e análises clínicas, a serviço do diagnóstico médico.

Com 1,2 mil metros quadrados, ocupando por inteiro o 13º andar do Centro de Tecnologia Avançada (CTA) do HBB, o laboratório oferecerá exames de patologia, citologia, imunohistoquimica, análises clínicas e biologia molecular. A organização arquitetônica possibilita uma maior agilidade e integração dos resultados, o que leva a um diagnóstico precoce.

Vice-presidente do HBB, o médico Marcos Frank lembrou, durante a solenidade de inauguração, que o hospital nasceu, há quase 90 anos, da união entre católicos e evangélicos. O novo passo se dá também através de uma parceria - desta vez com a Univates, que já anda lado a lado com o HBB, há alguns anos, em outros projetos. "A união com a Univates nos permitiu crescer ainda mais. Hoje, somos o melhor hospital do Brasil em cidades com menos de cem mil habitantes", observou.

Presidente da Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social (Fuvates), Ney Lazzari ressaltou a parceria da instituição de ensino com o HBB e também com a prefeitura. "O que fazemos no Vale do Taquari é diferente, e faz com que sejamos mais fortes. A posição do hospital é de destaque, fora da curva, assim como a Univates. Isso mostra a força das duas instituições", afirmou.

O prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, disse estar muito feliz em poder falar sobre outras questões relacionadas com a saúde. "Depois de 60 semanas falando apenas em Covid, estamos aqui para falar de um serviço que irá contribuir para melhoria da nossa cidade. O laboratório resultado de uma estratégia de desenvolvimento da cidade que tem a saúde, a área de alimentos e Tecnologia da Informação como suas três principais vertentes. Estamos acertando nessas estratégias de longo prazo nesse sentido", disse ele.