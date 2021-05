Gramado quer autorizar shows musicais em bares e restaurantes

Prejudicados com o avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e impedidos de trabalhar, os músicos de Gramado podem começar a sonhar com o retorno aos palcos de bares e restaurantes da cidade. Isso porque o prefeito Nestor Tissot trabalha em um novo decreto que permitirá a retomada do setor cultural. A informação foi confirmada em reunião com o secretário da Cultura, Ricardo Bertolucci Reginato, nesta segunda-feira (10).

O novo modelo de distanciamento de controlado, que será apresentado pelo governador Eduardo Leite na quinta-feira (13), vai estabelecer um novo sistema de gestão compartilhada com os prefeitos para definição dos protocolos sanitários. "Caso se confirme a decisão do governador, vamos trabalhar pontualmente caso a caso e olhar com muito carinho todos os setores da nossa economia tão judiados pela pandemia. A classe cultural terá toda a nossa atenção, são homens e mulheres que estão há 14 meses sobrevivendo com muito pouco ou quase nada", disse o vice-prefeito, Luia Barbacovi, que também participou do encontro.

O secretário da Cultura disse aguardar as novas diretrizes para autorizar o retorno. "O setor cultural foi um dos primeiros a parar com a pandemia e é sempre um dos últimos a voltar. Existem protocolos específicos para que a música em bares e restaurantes aconteça, por exemplo. Desde que esses protocolos sejam seguidos, não há motivos para vedar esse tipo de apresentação. Essa é uma demanda latente da classe cultural e a Administração está sensível para com ela", explicou.