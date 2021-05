CONCESSÕES Notícia da edição impressa de 11/05/2021. Alterada em 11/05 às 03h00min Prefeitura de Canela abre edital para concessão do Teatrão

A prefeitura de Canela dá continuidade ao Programa Canela do Futuro. O foco agora é no Cine Teatro, multipalco, largo cultural e sanitários públicos. O valor mínimo de investimentos é de R$ 10 milhões, com concessão de 25 anos para o Teatrão.

O edital de concessão real de uso de bens móveis, por tempo determinado, de imóveis do município, envolvendo obras de revitalização e benfeitorias faz parte de um projeto do município para otimizar os locais da cidade. O prefeito, Constantino Orsolin salientou durante a assinatura de publicação do edital, que "o poder público não sabe fazer dinheiro, produzir riqueza. Quem foi feito para isso é a iniciativa privada", citando como exemplo a Estação Campos de Canella, um sucesso de uma parceria público-privada bem consolidada. Por esse motivo, a ideia é que sejam concedidos os espaços para revitalização e, posteriormente, exploração dos locais como atrativos da cidade.