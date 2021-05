Retomada das aulas em Santo Ângelo é adiada pela prefeitura

As aulas presenciais, que estavam previstas para retornar nesta segunda-feira (10) em Santo Ângelo, tiveram início adiado. Por conta do aumento no número de casos de Covid-19, a prefeitura decidiu que os alunos devem retomar as atividades em sala de aula na próxima segunda-feira (17), nas escolas das redes municipal e estadual. Porém, uma nova avaliação será feita durante a semana.

O decreto municipal não atinge a rede privada de ensino. A decisão foi tomada tendo por base os 228 casos e dois óbitos confirmados no fim de semana. Foram 93 casos confirmados na sexta-feira (7), outros 69 no sábado (8) e 66 no domingo (9). A coordenadora regional de Educação, Rosa de Souza, foi consultada e afirmou que o município detém os dados da pandemia e, por isso, tem legitimidade para tomar a decisão.

O prefeito Jacques Barbosa, que está em viagem oficial a Brasília, afirmou que muitos dos casos envolvem servidores e professores da rede pública. "Entendemos que a retomada das aulas com o cenário atual da pandemia seria um risco para os trabalhadores da educação, alunos e seus familiares", disse o prefeito.

O decreto remarcando a data de reinício das aulas presenciais foi assinado pelo prefeito em exercício Volnei Teixeira.

Segundo ele, trata-se de uma questão polêmica, mas a decisão foi tomada com base nos dados da pandemia. "O ideal seria o retorno das aulas presenciais com os trabalhadores da educação completamente imunizados", falou o vice-prefeito. Ele relatou que se reuniria com o secretário municipal de Saúde, Flávio Christensen, para novamente discutir o assunto e reforçar a reivindicação junto a secretaria estadual e ao Ministério da Saúde. Municípios como Esteio já realizam a imunização de professores e servidores do setor.