Nova Petrópolis lança site com indicações turísticas e de negócios

O município de Nova Petrópolis, através do Departamento de Turismo da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP), lançou um novo site voltado ao turismo. O endereço (novapetropolisturismo.com.br), com a nova identidade turística da cidade, voltado para a criação germânica, tem indicações sobre o turismo de lazer e negócios no município.

O novo site conta com dicas de passeios, hospedagem, gastronomia, locomoção e compras, além de sugestões de espaços para a realização de reuniões, encontros, cursos, palestras e eventos. Informações sobre a história da cidade, cultura e novidades, instigarão a curiosidade dos turistas para conhecer de perto o município tipicamente europeu.

O site faz parte do novo momento do setor de turismo do município, que tem por objetivo promover uma conexão de longo prazo entre o visitante e o destino, gerando envolvimento com a cidade. A associação realizou, em 2020, um movimento em prol do turismo, mapeando cenários e traçando objetivos claros para colocar Nova Petrópolis em destaque no turismo nacional.

As diretrizes seguem o plano do Nova 2050, um plano de mobilidade urbana e da agenda estratégica de desenvolvimento da cidade para os próximos 30 anos. Mais de 400 pessoas, entre munícipes, operadores do trade e turistas participaram do processo de elaboração, respondendo a uma pesquisa de opinião. Dela, foram extraídos os elementos que mais identificam Nova Petrópolis, como arquitetura, cultura, cooperativismo e representatividade da cidade.