Cápsula do tempo enterrada em 1984 é revelada em Teutônia

A prefeitura de Teutônia, em cerimônia, fez a abertura da cápsula do tempo da Pedra Retangular, enterrada no Centro Cívico da prefeitura em 1984, durante a construção do Centro Administrativo municipal, para ser aberta após 30 anos de fundação. Uma equipe da prefeitura soube da existência durante a gravação de uma websérie. Como não havia registro de uma possível abertura anteriormente, a comissão organizadora das programações que ocorrerão durante o mês de maio, ano em Teutônia comemora seus 40 anos, decidiu abrir a cápsula, com testemunho de autoridades e órgãos representativos da comunidade, a fim de descobrir o que foi deixado para ser revelado 37 anos após seu fechamento.

A cápsula, que se encontrava no centro do saguão da prefeitura, na lateral da pedra retangular de fundação, envolta em um saco plástico, foi aberta e dentro foram encontrados restos de documentos, como jornais, descrição dos lotes de terras, e a letra de uma música, que era utilizada na época da emancipação, os quais estavam molhados e deteriorados, devido a ação do tempo. As moedas da época foram o único conteúdo intacto encontrado.

No dia 24 de maio, dia do aniversário do município, haverá outra cerimônia, para fechamento de uma nova cápsula do tempo, onde serão colocados os restos do conteúdo encontrado e o acréscimo de documentos atualizados, como jornais, fotografias, cartas de instituições públicas e privadas, cópia da ata, entre outros documentos, a fim de conservar o registro histórico de Teutônia. Para este momento, todas as escolas do município, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental irão participar. Os alunos que participarem irão redigir uma carta onde responderão a pergunta "Como gostaria que Teutônia fosse daqui a 30 anos?".

Cada escola irá escolher duas cartas, com conteúdo que melhor representar o objetivo do concurso, para serem guardadas em uma nova cápsula do tempo, que poderá ser aberta novamente daqui a 30 anos. As turmas de 4 e 5 anos das escolas de educação infantil vão participar com um desenho por escola, com o mesmo tema. A fim de seguir os protocolos do distanciamento controlado, o evento não será aberto ao público, mas será possível ver através de uma transmissão online, pela redes sociais do município.