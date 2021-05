INOVAÇÃO Notícia da edição impressa de 11/05/2021. Alterada em 12/05 às 03h00min Projeto em Caxias do Sul mostra a 'casa do futuro'

A UCSGraphene, planta de produção, caracterização e aplicação de grafeno da Universidade de Caxias do Sul (UCS), está desenvolvendo um projeto de 'residência do futuro', uma casa sustentável com o material à base de carbono considerado o mais leve e resistente do mundo. Somados ao grafeno, resíduos de plástico 100% reciclados, que originalmente iriam para o lixo, resultam na criação de um super plástico, ultra-resistente.

"Fizemos um aditivo com grafeno, que é misturado com o resíduo, e resulta nisso. O grafeno adiciona propriedades mecânicas, anti raios UV e bactericidas", explica o diretor da Zextec Nano, Hugo Sousa, empresa parceira dos projetos da fábrica de grafeno. A iniciativa prevê dar uso a resíduos que parariam no aterro. Souza explica que para compor o primeiro protótipo da casa sustentável, é preciso avançar na fabricação do telhado a partir do material.

Os avanços no desenvolvimento de soluções vinculadas à sustentabilidade têm sido um dos focos de trabalho entre as duas empresas, desde que foi firmada a parceria. "A aplicação de grafeno, associada à sustentabilidade na construção civil, tem despertado o interesse das empresas e da sociedade de um modo geral. Existem outros desenvolvimentos tecnológicos neste âmbito, que por questões de sigilo, ainda não podem ser divulgados", pontua o coordenador da UCSGraphene, Diego Piazza.