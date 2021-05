Bento Gonçalves teve mais demissões do que contratações em março

Bento Gonçalves registrou, em março, o fechamento de 78 vagas de emprego formal, após consecutivos resultados positivos em janeiro e fevereiro. Segundo os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o setor de serviços foi o que mais contribuiu para esse resultado.

Os números analisados pelo Observatório da Economia do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) também mostram que tanto a indústria quanto a construção civil registraram saldo no vermelho em março - o comércio, entre os segmentos analisados, foi o único a obter performance positiva, com 31 vagas criadas. Já no acumulado de janeiro a março de 2021, o saldo é positivo em 1.237 postos de trabalho - com colaboração expressiva da indústria, teve 806 contratações a mais do que demissões.

O Observatório passou a incluir a movimentação dos Microempreendedores Individuais (MEIs). Na avaliação, que leva em consideração os dados relacionados ao sistema de recolhimento em valores mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional devidos pelo MEI, entre março de 2020 e março de 2021, o único mês que apresentou variação negativa foi em dezembro do ano passado.

Em março, Bento ultrapassou o número de 9.000 MEIs, ou seja, 26% a mais do que no período pré-pandemia. Quanto aos empregos formais, Bento superou, com os dados de março deste ano, o contingente do ano de 2014, até então o maior da série (46.066), chegando a 46.374 postos de trabalho. O integrante do Observatório, Fabiano Larentis, porém, faz uma ressalva sobre esse dado. "A partir de 2020, tornou-se obrigatório por parte das empresas, informar dados de geração de empregos temporários, o que pode ocasionar inconsistências quando se comparam os resultados até 2019 com dados no decorrer dos meses de 2021", contextualizou.