SEGURANÇA Notícia da edição impressa de 11/05/2021. Alterada em 11/05 às 03h00min Furto é localizado no Largo do Correio, em Caxias do Sul

Após denúncias de um apagão, equipes da prefeitura de Caxias do Sul constataram o furto de componentes nas caixas de comando elétrico do Largo do Correio Rio-grandense. Ainda, partes integrantes externas do sistema, tela metálica de proteção e cadeado, foram arrancados e quebrados.

Devido à alteração de projeto para gerar mais proteção contra novas tentativas de furtos, a reposição de um novo mecanismo não será imediata, o que deixará o parque às escuras por alguns dias. O departamento de iluminação pública adotará a mesma técnica de construção de um novo de abrigo ao sistema igual aos projetos já utilizado na Praça do Trem, Praça das Feiras e BR-116. Segundo a prefeitura, diversos locais públicos de circulação estão sendo vítimas de furtos no sistema de iluminação pública