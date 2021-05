Canela vai lançar edital para concessão do transporte público municipal por 10 anos

A prefeitura de Canela publicou um ato justificador de concorrência pública do serviço de transporte coletivo de Canela. O edital publicado destaca que será realizada licitação pública, com outorga sob regime de concessão da totalidade das linhas que atendem o território o município de Canela, constituindo um lote único de serviços com prazo de concessão de 10 anos, renováveis por igual período, a critério do pode público.

O edital deve ser lançado em breve e terá a finalidade fundamental de reestruturar o serviço oferecido, qualificando o transporte coletivo municipal. Com isso, a prefeitura pretende entregar para empresas privadas a gestão do serviço no município, que tem sofrido com a queda no número de passageiros.