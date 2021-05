Audiência trata de problemas envolvendo a Sogal em Canoas

manter o transporte em funcionamento na cidade Em audiência virtual com a juíza do Tribunal Regional do Trabalho, Ana Luiza Heineck Kruse, a secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Canoas discutiram medidas para solucionar os problemas envolvendo as linhas de ônibus da Sogal. Para evitar novas greves de trabalhadores , o município apresentou proposta à Justiça a fim de

Ficou acordado entre as partes a retomada dos seletivos, linhas rápidas e regularização dos pagamentos. Também foi apresentado um relatório completo para a magistrada, com questionamentos em relação ao cálculo tarifário apresentado pela Sogal e um levantamento da gratuidade no transporte coletivo.

O secretário Francisco Nunes disse espera resultados positivos após a reunião virtual. "Fizemos apontamentos de problemas que não podem acontecer, como o compartilhamento de peças e diesel e insumos entre Sogal e Vicasa", detalhou. Ainda conforme Nunes, a Junta de Governança será mantida para acompanhar de perto que o acordo seja cumprido.

repassadas para os beneficiários do auxílio emergencial municipal Recentemente, a prefeitura investiu R$ 600 mil na compra de passagens, que foram. No total, foram compradas 135 mil passagens. Conforme o prefeito Jairo Jorge, o repasse dos valores tem como condição a garantia de não interromper os serviços por parte do Sindicato. "Não podemos permitir que os canoenses, usuários do transporte coletivo, sofram com os problemas de gestão da Sogal", declarou o prefeito. A compra de passagens está condicionada também ao não repasse de recursos à Vicasa. As ações do município irão garantir que os funcionários recebam seus salários em dia.