Auxílio emergencial de Igrejinha repassa R$ 109 mil a empresas

O município de Igrejinha concluiu as inscrições do auxílio emergencial municipal, que concede um subsídio às microempresas e aos microempreendedores individuais sob a forma de auxílio financeiro para manutenção de empregos. O auxílio vai contemplar 79 empresas e prevê a manutenção de 218 empregos no município. Ao todo, serão aplicados R$ 109 mil no pagamento das duas parcelas do benefício.

As empresas beneficiadas pelo auxílio recrutam a totalidade da sua mão de obra entre os moradores de Igrejinha e não poderão transferir sua sede para outro município antes de decorrido o prazo de 12 meses, após o término do prazo da vigência do termo de incentivo assinado no momento do cadastro. "Com o nosso programa municipal atenderemos as microempresas e os microempreendedores individuais de diversos setores, garantindo a manutenção de empregos na cidade", destacou o prefeito, Leandro Horlle.