Esteio apresenta novo espaço voltado aos cuidados com os animais

Um novo espaço para o atendimento a animais do Canil Municipal ou assistidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinária (Samuvet) foi inaugurado em Esteio. O ambulatório veterinário da unidade de bem-estar animal está localizado junto ao canil e conta com seis ambientes, além de uma sala de resíduos na parte externa e um gatil. O investimento no local foi estimado em cerca de R$ 50 mil.

Levantado num prédio que servia de depósito, o ambulatório veterinário tem salas de autoclave (para esterilização de equipamentos), de isolamento e de recuperação para gatos e cachorros, separadamente. As paredes do prédio foram revestidas com cerâmica. A construção recebeu novo telhado, revestido com uma manta térmica, utilizada para proteger o local contra variações da temperatura. Além disso, foram instalados novos forro, piso e calha. Também foram adquiridas novas gaiolas, utilizadas por animais que precisam ficar isolados quando estão doentes. Atualmente, o setor atende uma média de cinco animais por dia e o objetivo da reforma é melhorar a estrutura do local e, consequentemente, a qualidade do atendimento aos animais.

Em sua fala, o prefeito Leonardo Pascoal mencionou a importância da participação de outras secretarias, parceiros e voluntários para a concretização do projeto, seja com valores, mão-de-obra ou doações. "O somatório do envolvimento de muitas pessoas está materializado nesta estrutura que representará um grande salto de qualidade para o bem-estar animal. O nosso trabalho não para por aqui, ainda temos muitas ideias para este espaço e para políticas públicas dessa área", apontou.

A diretora do espaço, Luciane Baretta, lembrou das condições em que a unidade se encontrava quando iniciou seu trabalho e agradeceu as intervenções realizadas. "É um momento muito emocionante receber esta estrutura nova. Temos uma rotina muito árdua, mas voltamos para casa todos os dias muito satisfeitos, pois temos a certeza que cumprimos nossa missão diariamente", comentou.