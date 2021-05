Estrela terá mutirão de limpeza contra focos de dengue

Uma série de ações em Estrela será realizada nesta semana para controlar os focos do mosquito da dengue na cidade. Agentes e fiscais do município farão visitas diárias a residências próximas aos lares dos cidadãos estrelenses contaminados com a doença, também suspeitos, e das áreas onde foram encontradas larvas do mosquito transmissor Aedes aegypti. O mutirão iniciará no dia 15 pelo bairro Moinhos, bairro de maior foco de mosquitos e casos confirmados até então.

De acordo a Vigilância Ambiental em Saúde, já foram encontradas neste ano larvas do mosquito em 13 pontos de 10 bairros e localidades de Estrela. Entre 81 suspeitos até o momento, Estrela conta com 44 casos confirmados, oito negativos e 29 aguardando os resultados dos exames coletados pela rede municipal de atendimento e a rede particular. Dos casos confirmados, cerca de 70% são de moradores do bairro Moinhos.

Foi a partir destas visitas e dados que se determinou o bairro como primeiro local de atuação do mutirão contra a dengue. No dia 15, equipes da Saúde e da Infraestrutura Urbana, com a utilização de maquinário especial, realizarão no bairro o recolhimento de materiais que podem favorecer o surgimento das larvas, além de limpezas gerais.

Um carro de som irá divulgar no bairro as informações e orientações para a população colaborar com a ação. Entre as orientações o pedido para que os moradores realizem, nos próximos dias, a separação de materiais sem uso em quatro grupos: verde e entulhos (restos de obras), madeira (resto de móveis, sofás), plástico, roupas inutilizáveis e semelhantes e vidros.