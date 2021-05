Defesa Civil de Rio Grande assume serviço de poda de árvores

A Defesa Civil do Rio Grande assumiu a responsabilidade sobre a execução do serviço de poda de árvores no Município. As equipes trabalharam no Cassino para atender demandas da comunidade. A realização periódica da poda de árvores é uma ação importante para a segurança da comunidade no sentido de evitar, por exemplo, ocorrências de acidentes pela queda de galhos.

Segundo o secretário executivo da Defesa Civil no município, Anderson Montiel, foram feitas podas em diferentes áreas que demandavam o serviço no Cassino e foram consideradas prioritárias por questões de segurança. Um dos pontos arborizados que recebeu o serviço de poda foi o espaço localizado na esquina das ruas São Leopoldo e Arroio Grande. Segundo o ordenador da Defesa Civil no Município, Rudimar Machado, assumir a execução das podas busca dar mais celeridade no processo de segurança para as podas.