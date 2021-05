Pelotas Parque Tecnológico recebe propostas para oficinas

O Pelotas Parque Tecnológico receberá, até o dia 17 de maio, as propostas de oficinas para compor o cronograma do evento virtual Robopel 209, que será realizado em julho, durante a semana de aniversário do município. O evento tem como objetivo estimular toda a comunidade interessada em novas metodologias para a educação, por meio de oficinas que estimule o conhecimento através de atividades inovadoras, com materiais de baixo custo e de fácil acesso.

A proposta pode ser apresentada de forma individual ou em grupo por professores, alunos de educação básica acompanhados de um ou mais professores, alunos e pesquisadores de ensino superior, instituições públicas ou privadas de educação/aprendizagem formais ou não formais e empreendedores/empresários de educação. As temáticas para as oficinas abordam práticas pedagógicas para a Educação Infantil na modalidade à distância; conhecimento sobre ensino híbrido, inclusão digital, entre outros.