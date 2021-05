Membros da CPI vão visitar o Hospital Lauro Reus nesta segunda-feira

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Vereadores de Campo Bom seis pacientes vieram a óbito , que apura os fatos ocorridos no Hospital Lauro Réus em 19 de março, quandoapós uma possível falha no sistema de distribuição de oxigênio, terá diferentes atividades nesta semana, Nesta segunda-feira (10), uma comitiva de vereadores membros da CPI farão uma incursão ao hospital para verificar diferentes situações.

Já na terça-feira, os vereadores ouvirão mais uma testemunha. Assim que a fase de interrogatórios for concluída, uma reunião aberta da comissão deve ser realizada. "Essas demanda se faz necessária frente as informações já obtidas durante o andamento dos trabalho. Seguimos ouvindo as pessoas por entender que todas as informações que forem obtidas serão importantes para a conclusão dos trabalhos", afirma Jerri Moraes, presidente da comissão.

Instalada em 22 de março, a CPI já realizou diferentes atividades entre solicitação de documentos, oitivas testemunhas e análise de relatórios. O prazo de conclusão dos trabalhos dependerá da necessidade apresentada no andamento dos trabalhos.