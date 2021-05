Grupo espanhol apresenta planos para a concessão da RSC-287 em Santa Maria

que será o concessionário da RSC-287 pelos próximos 30 anos O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, recebeu representantes do grupo espanhol Sacyr,. Eles apresentaram detalhes sobre os investimentos que serão feitos na rodovia. O grupo privado deve assumir, de fato, a administração da RSC-287 até o fim de julho.

Entre os investimentos que estão previstos no contrato, está a duplicação do trecho de 204,51 quilômetros entre Santa Maria e Tabaí, o que deve trazer ganhos econômicos e potencializar o desenvolvimento do município. "É uma demanda antiga, que, finalmente, sairá do papel, e será muito importante para que Santa Maria siga no caminho do crescimento econômico, beneficiando toda a população", analisou o prefeito

Segundo o diretor de concessões Aquilino Martinez, o grupo está dedicado a manter boas relações institucionais com os municípios que utilizam a RSC-287. "Santa Maria é uma grande cidade, que está na ponta de um dos nossos trechos, por isso optamos por fazer essa visita institucional e apresentar mais informações sobre o nosso trabalho", explica Martinez.