Casarão Friedrich, em Novo Hamburgo, tem o tombamento provisório decretado pela prefeitura para obras

A prefeitura de Novo Hamburgo publicou decretou o tombamento provisório do Casarão Friedrich, localizado na Estrada Germano Friedrich, nº 55, no bairro Guarani. O imóvel é de propriedade particular, com data de construção estimada em 1845, e tem grande valor histórico, arquitetônico e cultural para o município.

No dia 2 de fevereiro deste ano, um incêndio atingiu parte da estrutura, principalmente, a cobertura da edificação. "O tombamento provisório do Casarão é fundamental para que a prefeitura possa oferecer trabalhos técnicos e também alternativas em relação ao projeto da cobertura provisória para proteção temporária, até que a família tenha condições da fazer uma obra de restauração que seja definitiva", explica o secretário da Cultura, Ralfe Cardoso. "Definido o projeto da cobertura provisória, o tombamento também permite a contratação de uma empresa para executar este trabalho", complementa.

O tombamento provisório é parte do processo para o tombamento definitivo do Casarão como patrimônio histórico do município. "A partir deste tombamento, poderá ocorrer a medição do local para verificar exatamente os pontos que interessam para o patrimônio histórico para, então, darmos sequência no processo de tombamento definitivo do imóvel", pontua o secretário.