Visate é mantida como concessionária em Caxias do Sul

O contrato de concessão do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul foi assinado pela prefeitura com a Viação Santa Tereza (Visate). Os documentos do edital, juntamente com o contrato assinado, totalizando mais de 900 páginas, foram enviados para a secretaria de Governo para revisão final. A expectativa é de publicação do documento no Diário Oficial do município até o início da próxima semana.

Conforme previsto no edital, o contrato terá validade de 15 anos, podendo ser prorrogado por mais 10. O valor da passagem que foi oferecido pela Visate, durante o período da licitação do transporte público, foi de R$ 4,75. O contrato atual com a concessionária é válido até o dia 12 de maio. A Visate foi a única a apresentar proposta para gerir o sistema de transporte municipal.