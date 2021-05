Comissão da Assembleia Legislativa debate consequências da presença de palometas em áreas do Rio Jacuí

A invasão de palometas, popularmente conhecida como piranha, na Bacia do Rio Jacuí e suas consequências econômicas e ambientais foi debatida pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa, em audiência pública virtual nesta quinta-feira. A atividade foi proposta atendendo a uma demanda da Câmara de Vereadores de Sobradinho.

A palometa é uma espécie de peixe de água doce, com caráter predador voraz e agressivo. A espécie tem dentes afiados e ataca outros peixes do mesmo ecossistema, causando desequilíbrio populacional animal. Sua presença na Bacia do Rio Jacuí é considerada uma invasão biológica.

Conforme relatos do presidente da Câmara de Vereadores de Sobradinho, Valdecir Billian, e de representantes de Sindicatos de Pescadores de várias localidades ao longo da Bacia do Rio Jacuí, a proliferação do peixe carnívoro aumentou em uma velocidade impressionante nos últimos meses, provocando a paralisação da produção pesqueira da região. O fenômeno da infestação ocorre em rios das regiões Centro Serra e Quarta Colônia, atingindo também os rios Santa Maria e Vacacaí, na região da Fronteira Oeste. Ele fez referência à desativação de balneários turísticos decorrente da presença do peixe.

O presidente da Federação dos Pescadores do RS, Gilmar Coelho, disse que a presença da palometa na Bacia do Rio Jacuí não é novidade. Ele afirmou, no entanto, que relatos de pescadores indicam a incidência bem maior do peixe. Ele culpou a construção de barragens sem preocupação com o ambiente natural pelo problema, ao impedir a desova e a diminuição populacional do dourado, principal predador do peixe. Ele relatou, ainda, a dificuldade de sobrevivência de cerca de 60 famílias de pescadores do distrito de Santo Amaro, no município de General Câmara.